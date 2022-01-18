NFT總數1萬個，公開發售定價為0.26以太幣（ETH），而「喱DAO」公開發售之前，喱騷VIP會員可優先在明日（19日）至1月24日填寫預售申請表。由於數量有限，會進行抽籤分配。

根據「喱騷」早前介紹，「喱DAO」將於元宇宙購買一塊地，復興「Genius Bar」。「喱DAO」將來的娛樂模式及決策，以至公司的產品，包括電影門票等，都可以由持有「喱DAO」NFT的人士來投票決定。

杜汶澤於Facebook發文表示，不忿受制於各項物理原因限制與觀眾互動，故開始研究元宇宙，並認為元宇宙「乜都有可能發生」，他可以在元宇宙復興Genius Bar，talkshow再無分主體客體，大家可以一起聊天，日後的娛樂形式亦可交由大家決定。

杜汶澤指，自己做的並非「藝術品收藏NFT」般簡單，而是希望提供一個去體化的娛樂平台予參加人士。

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