單計去年11月，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別上升14.6%及10.3%；商品整體出口價格及進口價格分別上升9.5%及9.2%；貿易價格比率指數上升0.2%。

經季節性調整，去年9至11月與6至8月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌3.1%及4.4%。

出口貨品方面，去年11月同期比較，輸往台灣、印度及美國的整體出口貨量錄得雙位數字升幅。輸往內地及日本則錄得少於一成的升幅。另輸往內地、台灣、印度、美國及日本出口價格均錄得上升。

進口貨品方面，去年11月同期比較，來自內地、台灣及新加坡的進口貨量錄得雙位數字升幅。日本進口貨量則只有4.4%增幅，韓國則下跌0.1%。來自台灣、韓國、內地、新加坡及日本的進口價格均錄得上升，而台灣及韓國升幅約達兩成。

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