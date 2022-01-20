由即日起，用戶可製作 WeChat Pay HK 電子姓氏利是封，現時有5款利是封底以及50個姓氏可供用戶選擇。用戶只須於WeChat Pay HK發利是時，選擇自家姓氏及利是封底，製作獨一無二的自家姓氏利是封套，便可用於發送利是，向親友傳遞獨家心意，農曆新年期間轉數快（FPS）亦支持使用姓氏利是封套。

此外，用戶於農曆新年期間，在WeChat內向好友或群組發利是，並輸入利是金額（任何金額均可），便可於「畫圖利是」選擇福虎或其他預設題目，好友只須成功畫出指定圖案即可拆開利是。

WeChat Pay HK早前與兒童教育及康復機構「協康會」舉行「新春童心童願」利是封設計比賽，；經過一輪投票後，10份獲獎作品將被製作為WeChat Pay HK電子利是封套，「協康會」亦從中選出4份作品，印製成實體利是封。

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