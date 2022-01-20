WeChat Pay HK升級派利是、「畫圖利是」功能
文章日期：2022年1月20日 14:27
農曆新年將至，多間銀行及電子支付工具相繼推出電子利是。WeChat Pay HK今年升級原有派利是功能，推出多款趣味電子支付利是封套，包括由用戶製作常見姓氏的「電子姓氏利是封」；與「協康會」合辦「新春童心童願」利是封設計比賽、得獎電子利是封套；同時繼續與多家企業合作推出企業專屬電子利是封套，更升級獨有的「畫圖利是」功能。
由即日起，用戶可製作 WeChat Pay HK 電子姓氏利是封，現時有5款利是封底以及50個姓氏可供用戶選擇。用戶只須於WeChat Pay HK發利是時，選擇自家姓氏及利是封底，製作獨一無二的自家姓氏利是封套，便可用於發送利是，向親友傳遞獨家心意，農曆新年期間轉數快（FPS）亦支持使用姓氏利是封套。
此外，用戶於農曆新年期間，在WeChat內向好友或群組發利是，並輸入利是金額（任何金額均可），便可於「畫圖利是」選擇福虎或其他預設題目，好友只須成功畫出指定圖案即可拆開利是。
WeChat Pay HK早前與兒童教育及康復機構「協康會」舉行「新春童心童願」利是封設計比賽，；經過一輪投票後，10份獲獎作品將被製作為WeChat Pay HK電子利是封套，「協康會」亦從中選出4份作品，印製成實體利是封。
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