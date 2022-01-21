恒指半日跌186點 10年美債息跌穿1.77厘 美期亞股續跌
文章日期：2022年1月21日 12:14
美股隔晚憂Omicron對經濟影響而急跌，恒指今早低開54點後，短暫升29點，美期、亞股下跌，恒指跟隨擴大跌幅，臨近收市跌幅曾擴大至211點，半日高低波幅241點。美國10年期債息曾跌最多2.27%，低見1.7631厘，是1月14日1.7044厘後最低。阿里（9988）、匯控（0005）、美團（3690）拖低大市。
恒指半日跌186點或0.75%，報24766點，成交金額879億元；國指跌58點或0.67%，報8703點。恒生科技指數收報5820點，跌1.29%。
藍籌32隻升，29隻下跌，3隻無升跌。潤啤（0291）升4.1%，收報60.9元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5.89%，收報6.55元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是攜程（9961）收報210元，升9.38%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低26.45元，收報26.55元，跌5.01%。
恒指續高於100天線(24601.72點)；科指續受制於50天線(5906.87點)。
北水南下合計淨流入24.71億元，較上日減少62.25%，連續第13日流入，累計流入361.85億元，對上一次連續13日淨流入是2021年12月10日。南水北上合計淨流入23億元人民幣，較上日減少81.71%，連續第6日流入，累計流入230.22億元。
螞蟻集團傳牽連到貪腐醜聞，阿里（9988）曾跌逾4%，收報125.2元，跌4.79%。
恒大（3333）境外債部分持有人獲確認債權人身份。今早公司稱，風險化解委員建議增聘中介機構跟進債權人訴求。收報1.75元，跌2.78%。
碧桂園（2007）發行39億元可轉債。收報6.55元，跌5.89%。
華誼騰訊娛樂（0419）：首席執行官袁海波失聯報道非屬實。收報0.181元，跌2.16%。
安山（0033）向主席吳宇清還12.48億貸款，稱避免違上市規定。收報1.31元，無升跌。
勵駿（1680）陳美儀：有機會一定爭取賭牌。收報0.6元，無升跌。
美團（3690）據報斥5.5億人幣，補貼農曆年假工作外賣員。收報236.4元，跌0.67%。
汽車之家（2518）去年二手車交易市佔率6％。收報70.5元，跌3.23%。
味千中國（0538）去年第四季同店銷售跌幅擴大至14.7%。收報1.3元，無升跌。
持有4億元博華太平洋（1076）可換股票據的紀曉波申報售部份可換股票據涉值近2.2億。收報0.077元，跌2.53%。
理文化工（0746）發盈喜，料去年盈利增1.5倍。收報7.89元，跌0.5%。
中國聯通（0762）：5G套餐用戶上月淨增538.4萬戶。收報4.04元，跌0.25%。
新創建（0659）執董何智恒任首席營運總監。收報7.82元，無升跌。
中移動（0941）上月移動業務淨增客戶數10.9萬。收報50.6元，升0.2%。
通訊局批准有線電視（1097）、奇妙電視股權結構變動申請。收報0.069元，升9.52%。
破頂股表現
破頂股包括，亞信科技（1675）創上市新高，見14.42元，收報14.32元，升2.29%；微博（9898）創上市新高，見275元，收報268.6元，跌0.3%；海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.27元，收報3.08元，跌3.75%；中海物業（2669）創52周高，見9.35元，收報8.93元，跌3.56%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.17元，收報9.15元，升1.44%；中銀香港（2388）創52周高，見30.05元，收報29.65元，升0.34%；兗煤（1171）創52周高，見18.38元，收報18.22元，升1%。
破底股方面
破底股包括，睿見教育（6068）創上市新低，見0.54元，收報0.56元，無升跌；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.08元，收報1.09元，跌2.68%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見7.18元，收報7.45元，跌5.7%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.88元，收報0.91元，升1.11%；興瀘水務（2281）創上市新低，見0.91元，收報0.92元，跌3.16%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見8.18元，收報8.19元，跌2.27%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見29.1元，收報32.6元，跌2.25%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.3元，收報5.36元，跌2.55%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見11.4元，收報11.66元，跌2.51%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.34元，收報0.35元，跌2.78%；時代天使（6699）創上市新低，見200元，收報202.6元，跌3.06%；中教控股（0839）見52周低11.26元，收報11.3元，跌3.09%；康方生物（9926）見52周低24.25元，收報24.8元，跌7.98%；光啟科學（0439）見52周低0.189元，收報0.195元，升1.04%；瑞聲（2018）見52周低26.45元，收報26.55元，跌5.01%；VESYNC（2148）見52周低8.09元，收報8.09元，跌4.26%；周黑鴨（1458）見52周低4.85元，收報5.27元，升6.68%；銀建國際（0171）見52周低0.45元，收報0.46元，跌1.08%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，升2.27%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.6元，收報0.6元，跌1.64%；易緯集團（3893）見52周低0.127元，收報0.128元，跌5.88%；凱升控股（0102）見52周低0.122元，收報0.128元，升0.79%。
異動股
上升異動股，包括，維亞生物（1873）收報4.67元，升15.59%；遊萊互動（2022）收報0.111元，升12.12%；HMVOD（8103）收報1.94元，升10.86%；東瀛遊（6882）收報0.43元，升10.26%；泰凌醫藥（1011）收報0.069元，升9.52%；攜程集團（9961）收報210元，升9.38%；天鴿互動（1980）收報1.03元，升8.42%；復星旅遊文化（1992）收報11.46元，升8.32%。
下跌異動股，包括，Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.255元，跌30.14%；交銀國際（3329）收報1.39元，跌21.02%；歌禮製藥（1672）收報4.96元，跌19.87%；君實生物（1877）收報52.2元，跌11.53%；寶寶樹集團（1761）收報0.72元，跌8.86%；康方生物（9926）見52周低24.25元，收報24.8元，跌7.98%；康希諾生物（6185）收報147.8元，跌7.97%；德盈控股（2250）收報2.12元，跌7.83%；興科蓉醫藥（6833）收報1.68元，跌7.69%；冠均國際（1629）收報0.4元，跌6.98%；瑞慈醫療（1526）收報0.82元，跌6.82%。
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