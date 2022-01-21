約談提醒指出，近期貨車司機集中反映互聯網道路貨運平台隨意調整計價規則、上漲會員費，誘導惡性低價競爭，超限超載非法運輸等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發貨車司機普遍不滿和社會廣泛關注。提醒要求，各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，舉一反三，立即進行整改。

要求平台公司堅持公平競爭，在制定或調整涉及司機群體切身利益的計價競價規則、收入分配規則、會員費等經營策略時，要公開徵求司機、行業協會的意見建議；加強依托平台就業司機、車輛的資質審核，清退不符合條件的人員和車輛；加強對平台貨源的審查。

其他報道

中國利郎去年銷售額升最多兩成

恒指半日跌186點 10年美債息跌穿1.77厘 美期亞股續跌

「泡沫預言家」Grantham稱「超級泡沫」 已形成 美股恐暴跌5成

TikTok正測試付費訂閱模式

滬深三大指數半日向下 上證跌0.84%

人行據報今日將下調SLF利率

螞蟻集團傳牽連到貪腐醜聞 阿里曾跌4.7%

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 升至0.1606%

恒大境外債部分持有人獲確認債權人身份

特斯拉加州有員工在生產線上猝死 官方機構介入調查

碧桂園發行39億元可轉債

比特幣跌破4萬美元 近兩周首次 比特幣「巨鯨」美企：不會賣出BTC

官媒：市場料近期或有更多寬鬆舉措出台

Twitter推出NFT頭像功能 現僅支持蘋果iOS設備