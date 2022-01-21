內地交通部約談滿幫、貨拉拉等4間互聯網貨運平台
文章日期：2022年1月21日 12:26
中國交通運輸部公告稱，昨日上午對滿幫、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等4間互聯網道路貨運平台公司進行約談，還對滴滴出行、曹操出行、T3出行、美團出行等4間網約車平台公司進行提醒。
約談提醒指出，近期貨車司機集中反映互聯網道路貨運平台隨意調整計價規則、上漲會員費，誘導惡性低價競爭，超限超載非法運輸等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發貨車司機普遍不滿和社會廣泛關注。提醒要求，各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，舉一反三，立即進行整改。
要求平台公司堅持公平競爭，在制定或調整涉及司機群體切身利益的計價競價規則、收入分配規則、會員費等經營策略時，要公開徵求司機、行業協會的意見建議；加強依托平台就業司機、車輛的資質審核，清退不符合條件的人員和車輛；加強對平台貨源的審查。
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