用戶於推廣期內登入「集祝福卡 抽大獎」活動頁面，即可獲得1張祝福卡。用戶成功派發金額為5元或以上的3種指定類別的利是最多可獲得6張祝福卡；用戶於推廣期內成功分享活動連結給親友，親友透過其方式打開活動頁面，用戶可再獲得1張祝福卡，同一位親友點擊用戶分享的活動連結或二維碼（無論點擊次數），用戶只能獲得1張祝福卡。每一位用戶透過此方式最多可獲得5張祝福卡。

「集祝福卡 抽大奬」合共六期開獎時間為當天的中午12時，第一期開獎為1月25日，獎品為88元通用電子現金券，名額388個。第二期1月28日，iphone13 Pro 256G，名額8個。第三期1月31日，Hotel ICON 唯港薈2000元餐飲消費券，名額10個，第四期2月1日，8888元消費金，名額10個。第五期2月2日，88元通用電子現金券 ，名額1588個，第六期 2月3日，iphone13 Pro 256G，名額18個。

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