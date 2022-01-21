WeChat Pay HK推8888元、26部iphone13 Pro新春抽獎活動 名額36個
文章日期：2022年1月21日 16:08
農曆新年將至，電子錢包WeChat Pay HK推出全新抽獎活動「集祝福卡抽大奬」，用戶有機會抽出高達8888元的新春消費金、iphone13 Pro或酒店餐飲等。WeChat Pay HK 是次共推出2022份獎賞。由1月22日起至2月3日上午11時30分，每名用戶於推廣期內透過3個途徑最高可獲得12張「祝福卡」；每張祝福卡上會有1個抽獎碼作抽獎用途。參加者所獲得的祝福卡將會自動累積參與未開啟的抽獎。
用戶於推廣期內登入「集祝福卡 抽大獎」活動頁面，即可獲得1張祝福卡。用戶成功派發金額為5元或以上的3種指定類別的利是最多可獲得6張祝福卡；用戶於推廣期內成功分享活動連結給親友，親友透過其方式打開活動頁面，用戶可再獲得1張祝福卡，同一位親友點擊用戶分享的活動連結或二維碼（無論點擊次數），用戶只能獲得1張祝福卡。每一位用戶透過此方式最多可獲得5張祝福卡。
「集祝福卡 抽大奬」合共六期開獎時間為當天的中午12時，第一期開獎為1月25日，獎品為88元通用電子現金券，名額388個。第二期1月28日，iphone13 Pro 256G，名額8個。第三期1月31日，Hotel ICON 唯港薈2000元餐飲消費券，名額10個，第四期2月1日，8888元消費金，名額10個。第五期2月2日，88元通用電子現金券 ，名額1588個，第六期 2月3日，iphone13 Pro 256G，名額18個。
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