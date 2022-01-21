港防疫被指太嚴 獵頭公司：金融人才再高待遇也不來港
文章日期：2022年1月21日 16:43
彭博社報道，香港吸引國際金融從業人員的地位正下降，外籍人士對香港嚴格的清零政策感到沮喪，而企業在說服交易員和銀行家遷往香港極為吃力。
報道引述總部位於倫敦的招聘公司Kennedy Group創始人Jason Kennedy表示，對一些候選人來說，「待遇再高也無法說服他們去香港」。該公司為對沖基金聘請交易員，在亞洲設有辦事處。Jason稱，該些候選人寧願選擇新加坡，「這是一種生活方式的平衡，即使對交易員來說也是如此」。
報道又指，商業團體一直警告，香港作為金融中心的地位正面臨愈來愈大風險，有跡象表明，有經驗的銀行家和交易員正加速出走，根據截至9月的政府數據，金融服務工作者的簽證從2018年到2020年減少了一半，去年可能進一步下降。
香港美國商會日前亦發表商業前景調查，顯示旅行限制是在港美國企業首要關切的問題，針對旅行者的隔離規定使公司總部難以運營，約44%的受訪者表示他們可能會出走。
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