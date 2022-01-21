報道引述總部位於倫敦的招聘公司Kennedy Group創始人Jason Kennedy表示，對一些候選人來說，「待遇再高也無法說服他們去香港」。該公司為對沖基金聘請交易員，在亞洲設有辦事處。Jason稱，該些候選人寧願選擇新加坡，「這是一種生活方式的平衡，即使對交易員來說也是如此」。

報道又指，商業團體一直警告，香港作為金融中心的地位正面臨愈來愈大風險，有跡象表明，有經驗的銀行家和交易員正加速出走，根據截至9月的政府數據，金融服務工作者的簽證從2018年到2020年減少了一半，去年可能進一步下降。

香港美國商會日前亦發表商業前景調查，顯示旅行限制是在港美國企業首要關切的問題，針對旅行者的隔離規定使公司總部難以運營，約44%的受訪者表示他們可能會出走。

其他報道

思摩爾發盈喜 料去年多賺逾一倍

恒指倒升13點 連升3日 全周升582點 連升5周逾一年最長升浪

Lalamove推網上花市 指定取貨點叫車折扣28元

英特爾據報擬斥1560億於美國建大型製造基地

獲批生產默沙東新冠口服藥 復藥曾升12% 維亞升37%

傳中國監管機構窗口指導內銀增加貸款投放

滬指三連跌 全周微升0.04%

內地車界據報爆發「寧德時代棄用潮」

【有片：埋身擊】恒指短線或回調 惟後市有望進一步挑戰更高水平

吉利擬收購魅族手機