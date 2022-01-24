公司稱主因，在原材料工業硅及硅料價格大幅上漲的情況下，顆粒硅毛利率高於棒狀硅毛利率約15個百分點以上。該分部錄得利潤約54億元，而2020年度同期該分部的虧損約49億元；及其他非光伏材料業務分部預計2021年度錄得總虧損將較2020年度同期的總虧損約12億元減少逾50%。

非光伏材料業務分部總虧損減少，主要由於2020年度錄得的光伏電站及若干應收款項一次性減值虧損減少，及償債後融資成本減少所致。然而，總虧損減少因光伏電站規模縮減而部分被抵銷。

公司稱，2021年，集團已建成3萬噸顆粒硅產能，其中2萬噸已實現滿負荷生產，剩餘產能預計2022年2月可全部達產。顆粒硅投運項目成本、品質標準均已達到或超出預計水平。

保利協鑫曾升最多5.26%，是2022年1月3日後最大升幅，當日升幅為6.71%。現報2.59元，升4.86%。

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