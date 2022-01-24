途虎養車交申請文件 騰訊為A類股最大股東
文章日期：2022年1月24日 14:54
騰訊（0700）投資的途虎養車於港交所（0388）提交申請文件，文件顯示，騰訊為其最大外部股東，持有途虎養車3,037.8萬股A類股，佔總股本的21.28%；其餘大股東包括知名投資機構愉悅資本、紅杉中國和方源資本。而途虎養車首席執行官兼執行董事陳敏為其控股股東，持有100% B類股。
途虎養車目前仍未盈利，近三年，總虧損共117.9億元人民幣(下同)。 2021年前三季度，途虎養車淨虧損44.4億元，2020年同期則虧27.1億元；2019年和2020年虧損分別達34.2億元及39.3億元。
不過總收入在連年增長，2021年前三季度，總收入84.4億元，2020年同期則為59.5億元，按年增長41.8%；2019年和2020年則分別為70.4億元和87.5億元。
途虎養車稱，集資所得預期將提升供應鏈能力，提升數據分析技術提高運營效率；擴大門店網絡和加盟商，向新能源汽車車主提供汽車服務進行相關的投資及營運資金等。
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