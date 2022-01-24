途虎養車目前仍未盈利，近三年，總虧損共117.9億元人民幣(下同)。 2021年前三季度，途虎養車淨虧損44.4億元，2020年同期則虧27.1億元；2019年和2020年虧損分別達34.2億元及39.3億元。

不過總收入在連年增長，2021年前三季度，總收入84.4億元，2020年同期則為59.5億元，按年增長41.8%；2019年和2020年則分別為70.4億元和87.5億元。

途虎養車稱，集資所得預期將提升供應鏈能力，提升數據分析技術提高運營效率；擴大門店網絡和加盟商，向新能源汽車車主提供汽車服務進行相關的投資及營運資金等。

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