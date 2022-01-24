蕭亮輝指出，數據中心投資者和營運商在香港的需求強勁，在2021年錄得大量成交個案。其中比較觸目的例子包括豐樹基金中標一幅可建樓面達21.7萬平方呎的政府工業用地，用作興建全新的數據中心； ESR購入整幢約29.4萬平方呎的凍倉大廈改裝為數據中心；另外，萬國數據也購入整幢舊工業大廈計劃重建為一棟體量達27.7萬平方呎的數據中心。

他續稱，未來五年，市場上將出現約550萬平方呎的新供應。然而，中長期的供應將受制於土地短缺和電源供應限制，當中以荃灣、葵涌等數據中心集中地的情況最為嚴峻。若要推動香港成為世界級的數據中心樞紐，政府和電力公司必須在這些區份增加合適土地供應和提升電力配置，以突破現時業界面對的樽頸情況。

就市場體量而言，上海以超過0.6吉瓦穩守全球第四大數據中心市場席位，僅次於北維吉尼亞、倫敦和東京，而北京則名列第十三。新加坡和悉尼同時躋身全球首十名數據中心市場。

報告指，由於亞太地區缺乏可供改造的現有基礎設施，需要全新建設，因而該地區的數據中心市場預計未來5到10年將進一步增長。放眼全球，隨著海底光纖纜的鋪設，許多位於拉丁美洲和非洲的市場首次得到更快速的網路連接，有望在未來幾年實現可觀增長。全球二線市場繼續擴大，其中不少有望能達到目前一線市場的規模。

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