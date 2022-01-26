中央電視台早前曾播出五集「零容忍」反腐專題片中，曾經有他的片段。有一集的內容宣稱，這位中國科技重鎮的前市委書記利用他的影響力幫助他弟弟的生意。據當地媒體8月份報導，其中一家公司是由馬雲的螞蟻集團作為投資者控制的公司。英國《金融時報》早前亦報道，螞蟻集團旗下一間公司於2019年以折扣價買下杭州兩幅地皮，在交易前螞蟻入股由時任杭州市委書記周江勇弟弟所持有的兩個移動支付事業。

今次中紀委發聲明指，經查，周江勇與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；違規配備警衛人員、公務用車，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品禮金；組織原則缺失，應私營企業主請託違規選拔任用乾部，不按規定報告個人有關事項；毫無紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、土地轉讓、稅收返還等方面謀利，夥同親屬非法收受巨額財物，搞家族式腐敗。

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