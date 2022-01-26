環亞：過去兩個月機場貴賓室旅客數量較去年11月升三倍
文章日期：2022年1月26日 16:04
農曆新年將至，主營機場服務的環亞集團指，過去數周旅客流量有明顯上升趨勢，當中尤其以中國、台灣、馬來西亞、新加坡等亞洲地區為主。由去年12月至今，集團位於青島、澳門、台灣、馬來西亞和新加報的機場貴賓室錄得的旅客數量較去年11月達三倍升幅。
其中國際主要中轉航線樞紐新加坡，當地機場貴賓室及遨途機場酒店自去年12月起，內地旅客數量錄得10%升幅，而馬來西亞旅客數量則增加15%。與去年10月和11月比較，數據反映亞洲地區重啟旅遊亦有明顯增長；加上北京冬奧即將舉行，環亞預計內地未來數周乘搭高鐵代步的內陸遊將攀升，而長沙、廣州和深圳等高鐵站貴賓室需求料上升至少一倍以上。
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