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環亞：過去兩個月機場貴賓室旅客數量較去年11月升三倍

文章日期：2022年1月26日 16:04

農曆新年將至，主營機場服務的環亞集團指，過去數周旅客流量有明顯上升趨勢，當中尤其以中國、台灣、馬來西亞、新加坡等亞洲地區為主。由去年12月至今，集團位於青島、澳門、台灣、馬來西亞和新加報的機場貴賓室錄得的旅客數量較去年11月達三倍升幅。