其中國際主要中轉航線樞紐新加坡，當地機場貴賓室及遨途機場酒店自去年12月起，內地旅客數量錄得10%升幅，而馬來西亞旅客數量則增加15%。與去年10月和11月比較，數據反映亞洲地區重啟旅遊亦有明顯增長；加上北京冬奧即將舉行，環亞預計內地未來數周乘搭高鐵代步的內陸遊將攀升，而長沙、廣州和深圳等高鐵站貴賓室需求料上升至少一倍以上。

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