陳恩德透露，目前正考慮西貢、流浮山兩個地區的合適用地，地皮面積約30萬方呎，預計投資金額2億至3億元。集團希望以香港為試點，未來有意將公園逐步擴展至大灣區、新加坡、日本及美國等全球十個地區。

公司將於2月14日推出「Pet Paws」NFT，作為實體樂園和同系列元宇宙樂園的會籍，發售平台包括「Global Pets World」官網及NFT交易平台OpenSea。會員級別由「石榴石」至「鑽石」，發行等值99美元至9.9萬美元。

陳恩德指，購買NFT的會員除了得到指定頭像，亦會有實物「信物」，按照不同會籍提供不同購物及入場優惠，也有機會得到出席特別活動的資格，詳情適時公布。

記者：蔡穎霖

其他報道

IMF批清零政策影響經濟 外交部:中國作為全球經濟增長引擎地位不變

中國據報召集多間全國性資管公司 研究參與風險房企資產處理

美銀為求才及挽留員工 預備10億美元股票獎勵 97% 員工合資格

博監局：法團博彩中介人只餘42家 太陽城不在其中

周江勇送審 中紀委開除稱其支持「資本無序擴張」 阿里跌0.3%

奧園據報已售多個項目 境外套現30億人幣