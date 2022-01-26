「蟲草大王」陳恩德擬建港首個動物主題公園 料2024年開幕
文章日期：2022年1月26日 16:13
仍志集團創辦人、有「蟲草大王」之稱的陳恩德今天公布，旗下「環球寵物世界」與阿布扎比區塊鏈技術公司Ammbr達成協議，計劃在香港建造首個動物主題公園，將於今年第二季落實選址，預計於2024年落成開幕。
陳恩德透露，目前正考慮西貢、流浮山兩個地區的合適用地，地皮面積約30萬方呎，預計投資金額2億至3億元。集團希望以香港為試點，未來有意將公園逐步擴展至大灣區、新加坡、日本及美國等全球十個地區。
公司將於2月14日推出「Pet Paws」NFT，作為實體樂園和同系列元宇宙樂園的會籍，發售平台包括「Global Pets World」官網及NFT交易平台OpenSea。會員級別由「石榴石」至「鑽石」，發行等值99美元至9.9萬美元。
陳恩德指，購買NFT的會員除了得到指定頭像，亦會有實物「信物」，按照不同會籍提供不同購物及入場優惠，也有機會得到出席特別活動的資格，詳情適時公布。
記者：蔡穎霖
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