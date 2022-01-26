金管局：去年香港零售銀行淨息差0.98％ 按年跌0.2個百分點
文章日期：2022年1月26日 16:57
金管局公布，去年香港零售銀行淨息差0.98%，按年跌0.2個百分點，副總裁阮國恒表示，相信銀行息差下調空間有限。他指今年利率環境變化大，聯儲局因通膨而口徑進取，相信銀行業對信貸風險監管要加入考慮利率變化。第五波疫情下，有些市場引入限制措施，供應鏈挑戰大，特定行業客戶或營運壓力大，局方會透過日常監管確保銀行風險措施到位。
他又指，美國倘加息，而港銀體系資金充裕，則未有條件加息，然而聯匯制度下，若美息持續升，相信香港始終會跟隨。
預批還息不還本計劃早前延長至今年4月底，阮國恆表示，目前只有3%符合條件的客戶使用，計劃的退場安排相關討論仍進行，會加入考慮第五波疫情影響，與業界溝通才定，有關計劃援助企業客戶個案有8.3萬宗，涉及信貸支持9200億元。至於針對個人客戶支援個案有5.2萬宗，涉及貸款530億元。
局方今年工作重點，就提升運作穩健性及網絡防衛能力方面，包括實施有關運作穩健性的《監管政策手冊》新單元、審視認可機構的混合工作安排、就雲端運算提供指引；就保障消費者方面，會檢視銀行就先買後付的信息披露、退款安排是否到位，惟沒考慮監管先買後付平台。保障型投資相連壽險方面，今年就此於銀行層面提供銷售指引。
綠色及可持續銀行業方面，工作重點包括在綠色基準評估方面，修訂評估架構，目標在今年下半年內推出。
人才方面，工作重點包括與業界推出技能轉型及提升計劃。至於輸入外來人才方面，阮表示，理解銀行營運面對挑戰，相信銀行界明白疫情控制、從海外返港的自由度之間平衡難做，局方有收集意見及向政府反映，而他認為疫情是過渡性情況，料疫後輸外來人才返正常水平。
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