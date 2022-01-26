匯豐、中銀等四大銀行新年後暫停至少三個周六分行服務
文章日期：2022年1月26日 17:14
本地多間銀行因應新冠疫情再度調整分行營業時間，其中中銀香港（2388）指，除了銅鑼灣電業城、九龍廣場、屯門市廣場等各區合共12間分行，該行其餘分行將於農曆新年後的三個星期六，即2月5日、12日及19日暫停營業；另星期一至星期五的營業時間維持為上午9時至下午4時。
此外，匯豐銀行則會自2月5日起，大部份分行在周六均會暫停服務，直至另行通知；中環總行、旺角、屯門市廣場等各區合共9間分行及卓越理財中心則會維持正常服務。
恒生銀行（0011）公布，由2月5日起，除了中環總行、九龍總行、元朗教育路等各區並9間分行，其他分利及港鐵站辦事處將逢星期六暫停營業，直至另行通知。
渣打銀行指，農曆新年後連續三個星期六，大部份分行、優先理財中心及優先私人理財中心將暫停營業；而中環德輔道中、旺角、元朗開心廣場等各區共6間分行將會維持正常服務。
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