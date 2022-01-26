此外，匯豐銀行則會自2月5日起，大部份分行在周六均會暫停服務，直至另行通知；中環總行、旺角、屯門市廣場等各區合共9間分行及卓越理財中心則會維持正常服務。

恒生銀行（0011）公布，由2月5日起，除了中環總行、九龍總行、元朗教育路等各區並9間分行，其他分利及港鐵站辦事處將逢星期六暫停營業，直至另行通知。

渣打銀行指，農曆新年後連續三個星期六，大部份分行、優先理財中心及優先私人理財中心將暫停營業；而中環德輔道中、旺角、元朗開心廣場等各區共6間分行將會維持正常服務。

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