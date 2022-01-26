教育股遭洗倉 多家股份跌穿招股價
文章日期：2022年1月26日 18:01
教育股今日續有洗倉潮，與有匿名信流傳有新政策禁教育股持學校資產有關。當中中教（0839）大跌逾33%，低見6.46元，貼近2017年招股價水平。宇華教育（6169）、民生教育（1569）及希望教育（1765）亦分別再跌超過15%、12%及5%，後三者已全部插穿早年上市各自的招股價2.05元、1.38元及1.92元的水平。
中教今午發公告指，注意到近期股價波動，並表示業務營運維持正常。公告更指，內地的《職業教育法》正在修訂當中，據其所知，該修訂將進一步支持社會力量舉辦職業教育，支持舉辦多種所有制形式的職業學校，優化職業教育學生在升學、就業、職業發展等方面的環境等。另國務院去年亦印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，並要求各級和各地政府認真貫徹落實。該政策鼓勵上市公司等社會資本深度參與舉辦職業教育，鼓勵職業學校與企業共建產業學院、企業學院，鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施，並要求對產教融合型企業給予「金融+財政+土地+信用」組合式激勵等。其將繼續致力於為更多學生創造和提供更優質的職業教育。
另希望教育發公告指，留意到股份價格及成交量於1月25日及1月26日不尋常波動。經作出查詢後，確認並不知悉須予披露的任何資料，並強調嚴格遵守適用法律及法規的情況下經營業務，且業務運營一切正常，並謂董事會對未來發展前景充滿信心。截至今日其並不知悉任何可能對業務營運及前景造成任何重大負面影響法律法規改變。希望教育提醒股東及潛在投資者理性對待任何並非由公司正式刊登的資料，並於處理股份時謹慎行事。
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