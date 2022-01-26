中教今午發公告指，注意到近期股價波動，並表示業務營運維持正常。公告更指，內地的《職業教育法》正在修訂當中，據其所知，該修訂將進一步支持社會力量舉辦職業教育，支持舉辦多種所有制形式的職業學校，優化職業教育學生在升學、就業、職業發展等方面的環境等。另國務院去年亦印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，並要求各級和各地政府認真貫徹落實。該政策鼓勵上市公司等社會資本深度參與舉辦職業教育，鼓勵職業學校與企業共建產業學院、企業學院，鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施，並要求對產教融合型企業給予「金融+財政+土地+信用」組合式激勵等。其將繼續致力於為更多學生創造和提供更優質的職業教育。

另希望教育發公告指，留意到股份價格及成交量於1月25日及1月26日不尋常波動。經作出查詢後，確認並不知悉須予披露的任何資料，並強調嚴格遵守適用法律及法規的情況下經營業務，且業務運營一切正常，並謂董事會對未來發展前景充滿信心。截至今日其並不知悉任何可能對業務營運及前景造成任何重大負面影響法律法規改變。希望教育提醒股東及潛在投資者理性對待任何並非由公司正式刊登的資料，並於處理股份時謹慎行事。

其他報道

財庫局：將與內地探討推動建設人民幣離岸中心基建

金管局：去年底虛銀戶口120萬個 存款總額250億元

潤啤發盈喜 料去年多賺1.1至1.24倍

匯豐、中銀等四大銀行新年後暫停至少三個周六分行服務

三星西安廠已經恢復運作 Trendforce稱只造成交貨延遲

中廣核電力調整防城港3、4號機組投入運行計劃

中糧包裝：公眾持股量21.7% 低於上市規則最低規定

花旗過年前派688元開工大利市

恒指反覆倒升46點 北水第16日流入 較上日增99%

「蟲草大王」陳恩德擬建港首個動物主題公園 料2024年開幕

環亞：過去兩個月機場貴賓室旅客數量較去年11月升三倍

IMF批清零政策影響經濟 外交部:中國作為全球經濟增長引擎地位不變

中國據報召集多間全國性資管公司 研究參與風險房企資產處理

美銀為求才及挽留員工 預備10億美元股票獎勵 97% 員工合資格

博監局：法團博彩中介人只餘42家 太陽城不在其中

周江勇送審 中紀委開除稱其支持「資本無序擴張」 阿里跌0.3%