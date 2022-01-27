iPhone據報計劃新增信用卡支付終端功能
文章日期：2022年1月27日 11:47
彭博社引述消息指，蘋果正計劃推出一項新的服務，將允許小商戶直接在iPhone上接受信用卡付款，而無需任何額外的硬體。
目前，為了能在iPhone上接受支付，商戶需要插入或通過藍牙連接Square等支付終端。即將推出的功能將把iPhone變成一個支付終端，用戶只需將信用卡或另一部iPhone在他們的設備背面輕點一下即可接受付款。
消息指，目前未知支付接受選項是否會成為Apple Pay的一部分，但開發這項功能的團隊自從Mobeewave轉來後一直在蘋果的支付部門工作。目前還不清楚蘋果是打算與現有支付網絡合作還是會單獨推出該功能。
消息指，蘋果可能會在未來幾個月通過軟件更新開始推出該功能。該公司料將在不久的將來發布首個beta版本的iOS 15.4，最早可能在春季面向消費者最終發布。蘋果發言人不予置評。
蘋果於2020年以大約1億美元收購加拿大初創公司Mobeewave，該公司開發的智能電話技術可以通過輕拍信用卡接受付款。該系統可能會使用iPhone目前用於Apple Pay的近場通信(NFC)晶片。
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