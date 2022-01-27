聯儲局偏鷹外圍挫 恒指半日跌625點 創新奇智潛水22%
文章日期：2022年1月27日 12:09
恒指半日跌625點或2.57%，報23664點，成交金額720億元；國指跌256點或3.01%，報8256點。恒生科技指數收報5344點，跌4.51%。
藍籌4隻升，57隻下跌，3隻無升跌。港鐵（0066）升0.71%，收報42.65元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌8.31%，收報5.74元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，30隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報18.86元，跌0.95%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見236.2元，收報236.2元，跌11.8%。
恒指跌穿20天線(23968.4點)及50天線(23867.27點)；科指續低於所有主要平均線。
北水休市，南水北上合計淨流出92.41億元人民幣，終止連續1日流入。
龍光（3380）發19億股本掛鉤證券。見52周低5.31元，收報5.4元，跌16.02%。
匯控（0005）：董事梅爾莫及利蘊蓮將退任。收報54元，升0.19%。
創新奇智（2121）上市，定價26.3元。收報20.3元，跌22.81%。
恒隆（0010）、恒隆地產（0101）今公布業績。恒隆收報17.06元，跌0.81%。恒隆地產（0101）收報16.52元，跌1.43%。
遠東酒店（0037）復牌，申請發展九華徑，擬建6053個單位。創52周高，見0.69元，收報0.68元，升138.6%。
金沙中國（1928）第四季EBITDA升57%，全年虧轉盈賺3.3億美元。收報20.85元，跌1.65%。
時代中國（1233）折讓17%配股，籌3.9億元。見52周低2.78元，收報2.93元，跌28.54%。
恒大（3333）違約，元朗「皇宮屋」地塊控制權據報易手。另，恒大：六個月內提初步重組方案。收報1.66元，跌6.21%。
中泛控股（0715）：未能支付近1700萬應付債息。收報0.133元，升4.72%。
華寶國際（0336）：朱林瑤已被監視居住，正考慮她的職務安排。收報4.71元，跌9.6%。
林順潮斥逾913萬元增持希瑪眼科（3309）至55%。收報5.12元，跌3.94%。
朗生醫藥（0503）料去年溢利按年跌近1倍。收報1.16元，無升跌。
網龍（0777）旗建構教育元宇宙，最快3月上載1.0版本。收報19.38元，跌2.81%。
雅生活服務（3319）稱獲股東共青城投資增持，涉逾625萬。收報14.82元，跌3.14%。
潤啤（0291）發盈喜，料去年多賺1.1至1.24倍。收報58.25元，跌1.02%。
中廣核電力（1816）調整防城港3、4號機組投入運行計劃。收報2.17元，跌1.81%。
中糧包裝（0906）：公眾持股量21.7%，低於上市規則最低規定。收報4.6元，跌1.29%。
破頂股表現
破頂股包括，綠城管理控股（9979）創上市新高，見6.14元，收報5.98元，升1.7%；中銀香港（2388）創52周高，見30.3元，收報30.1元，無升跌；香港小輪（0050）創52周高，見7.78元，收報7.7元，升2.26%；遠東酒店（0037）創52周高，見0.69元，收報0.68元，升138.6%。
破底股方面
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見108.5元，收報109.3元，跌6.5%；中駿商管（0606）創上市新低，見2.69元，收報2.69元，跌4.61%；當代置業（1107）創上市新低，見0.152元，收報0.153元，跌4.97%；鴻騰（6088）創上市新低，見1.38元，收報1.38元，跌4.83%；中教控股（0839）創上市新低，見5.09元，收報5.11元，跌20.9%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.57元，收報1.57元，跌6.55%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.48元，收報0.485元，跌6.73%；中國科培（1890）創上市新低，見2.22元，收報2.24元，跌7.44%；民生教育（1569）創上市新低，見0.55元，收報0.63元，跌19.23%；中國新華教育（2779）創上市新低，見1.19元，收報1.2元，跌5.51%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.28元，收報0.28元，跌3.45%；新東方（9901）創上市新低，見10.42元，收報10.5元，跌5.58%；思考樂教育（1769）創上市新低，見0.9元，收報0.93元，跌6.06%；東軟教育（9616）創上市新低，見3.74元，收報3.9元，跌11.16%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見6.64元，收報6.8元，跌2.86%；理想汽車（2015）創上市新低，見96元，收報96.3元，跌4.75%；三生製藥（1530）創上市新低，見5.86元，收報5.86元，跌5.64%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見9.17元，收報9.46元，跌6.71%；基石藥業（2616）創上市新低，見5.9元，收報5.94元，跌7.91%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見9.19元，收報9.19元，跌9.55%；加科思（1167）創上市新低，見9.28元，收報9.3元，跌9.71%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見5.26元，收報5.26元，跌3.31%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見5.8元，收報5.85元，跌12.29%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.41元，收報3.45元，跌8%；兆科眼科（6622）創上市新低，見5.08元，收報5.08元，跌1.93%；合景泰富（1813）見52周低4.18元，收報4.21元，跌7.06%；龍光地產（3380）見52周低5.31元，收報5.4元，跌16.02%；時代中國（1233）見52周低2.78元，收報2.93元，跌28.54%；朗詩（0106）見52周低0.25元，收報0.27元，跌1.82%；丘鈦（1478）見52周低8.21元，收報8.21元，跌5.52%；通達（0698）見52周低0.184元，收報0.185元，跌5.61%；瑞聲（2018）見52周低23.05元，收報23.45元，跌5.25%；小米（1810）見52周低16.4元，收報16.46元，跌5.62%；希望教育（1765）見52周低0.85元，收報0.85元，跌9.57%；新高教（2001）見52周低2.2元，收報2.23元，跌7.47%；IGG（0799）見52周低4.63元，收報4.67元，跌3.51%；心動公司（2400）見52周低27.8元，收報28.85元，跌12.31%；吉利（0175）見52周低17.2元，收報17.24元，跌3.69%；信達生物（1801）見52周低32元，收報32.2元，跌12.97%；康希諾生物（6185）見52周低121.4元，收報124.5元，跌7.37%；維亞生物（1873）見52周低3.62元，收報3.63元，跌10.15%；亞盛醫藥（6855）見52周低19.94元，收報19.98元，跌9.18%；聯康生物（0690）見52周低0.08元，收報0.08元，跌3.61%；康方生物（9926）見52周低21.1元，收報21.2元，跌8.82%；石四藥集團（2005）見52周低3.31元，收報3.37元，跌4.53%；遠大醫藥（0512）見52周低5.44元，收報5.47元，跌6.01%；李氏大藥廠（0950）見52周低3元，收報3.01元，跌2.27%；威高股份（1066）見52周低8.74元，收報9.06元，跌2.89%；錦欣生殖（1951）見52周低7.28元，收報7.36元，跌7.3%。
異動股
上升異動股，包括，遠東酒店（0037）創52周高，見0.69元，收報0.68元，升138.6%；中國醫療網絡（0383）收報0.079元，升12.86%；新世紀醫療（1518）收報1.07元，升10.31%；PLATT NERA（1949）收報0.3元，升9.09%；康達環保（6136）收報0.83元，升6.41%；碧生源（0926）收報0.72元，升5.85%；喆麗控股（2209）收報1.46元，升5.8%；VESYNC（2148）創上市新低，見6.55元，收報7.09元，升5.04%；中泛控股（0715）收報0.133元，升4.72%；同方友友（1868）收報0.5元，升4.17%；TOM集團（2383）收報0.91元，升3.41%。
下跌異動股，包括，時代中國（1233）見52周低2.78元，收報2.93元，跌28.54%；創新奇智（2121）收報20.3元，跌22.81%；中教控股（0839）創上市新低，見5.09元，收報5.11元，跌20.9%；民生教育（1569）創上市新低，見0.55元，收報0.63元，跌19.23%；龍光地產（3380）見52周低5.31元，收報5.4元，跌16.02%；新東方在線（1797）收報4.24元，跌14.69%；信達生物（1801）見52周低32元，收報32.2元，跌12.97%；心動公司（2400）見52周低27.8元，收報28.85元，跌12.31%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見5.8元，收報5.85元，跌12.29%；百本醫護（2293）收報0.73元，跌12.05%。
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