若計及4.97億元物業淨重估虧損後，恒隆去年扭虧，錄得淨純利38.68億元，每股盈利0.86元。

恒隆地產於年內營業溢利升14%至73.71億元。內地物業組合的租賃收入按人民幣及港幣計值分別錄得23%和31%的升幅，足以抵銷香港物業組合7%的跌幅。

商場組合按年錄得25%的租賃收入增長，當中高端商場的收入劇增30%，次高端商場的收入則上升2%。

另外，恒隆（0010）公布2021年全年業績，基本純利錄29.91億元，按年升5.54%，每股基本盈利2.2元，末期息0.65元，全年股息0.86元。

計及4.02億元的股東應佔物業之淨重估虧損後，集團錄得的股東應佔純利為25.89億元，去年蝕15.41億元，每股盈利為1.9元

集團總收入上升15%至109.19億元，營業溢利亦增加13%至78.07 億元。年內並無物業銷售收入入賬。

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