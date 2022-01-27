趙耀庭稱，對自1983年以來聯儲局加息周期的分析表明，在第一次加息前後出現一些波動之後，美國股市往往會在未來六個月繼續走高，並且表現優於公司和政府債券。分析還表明，在這些周期中，平均而言，儘管收益率曲線趨於平坦，但到期日較長的美國國債的表現往往不如到期日較短的國債。

趙耀庭稱，雖然確實認為這是聯儲局進一步向鷹派立場傾斜，但認為這最終將對市場有正面影響，因為這將有助於在2022-23年期間逐步降低通脹，幫助保持通脹預期穩定並限制長期債券收益率上升。

投資策略方面，趙耀庭稱，從相對資產配置的角度來看，基本情況預期促使下調風險，同時略微超配股票。 隨著市場消化聯儲局的鷹派政策，價值股和周期性股票在短期內可能會跑贏全球大市，預計科技、通信服務、醫療保健、房地產和必需消費品等防禦性行業全年可能會小幅跑贏大市。在這種情況下，鑑於增長預期放緩和長期債券收益率穩定（或偏低），們更傾向於優質和大型股。還預計，地產和私人信貸以及大宗商品等另類投資在這種環境下將表現出色。對於地區配置，基本情況表明，由於周期性差異，更傾向於新興市場（包括新興市場貨幣）；在發達市場中較看好美國股市，因為全球經濟放緩有利於較低周期特性和較低經營槓桿率的地區。

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