他續指，一旦市場氣氛逆轉，環球股市或會有較大調整，如因通脹及貨幣政策轉向引致債息同時大升，將會為外匯基金的投資帶來嚴峻挑戰。金管局會繼續審慎管理外匯基金，保持靈活性，作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，該局亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報。

他回顧去年外匯基金表現時指，環球金融市場去年進入了復蘇階段，隨着疫苗接種率持續上升，以及在各地推出寬鬆的貨幣政策和財政措施等因素帶動下，環球經濟及金融市場顯著復蘇。在此背景下，多個海外股票市場於年內創出新高，即使港股表現疲弱，外匯基金整體股票組合仍錄得不俗收益。

債市方面，他稱受到預期通脹升溫及美聯儲縮減買債的影響，美國國債收益率於年內上升，債券價格下跌。但在計及所收取的利息後，外匯基金的債券組合仍錄得正回報。總結全年，外匯基金的股債投資表現良好。

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