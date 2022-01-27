在繼續準備參與競投澳門賭牌同時，Robert G. Goldstein表示，目前拉斯維加斯金沙集團有意投資10億美元，將新加坡濱海灣金沙翻新，提供更多新的奢華套房供應，吸引更多高端客戶。另首席營運官Grant Chum補充，集團已在澳門有效率地使用已獲分配的賭枱，並重申集團已將屆完成在總值23億美元的倫敦人及四季酒店套房翻新的計劃。拉斯維加斯金沙集團總裁兼首席營運官Patrick Dumont更指，金沙中國向來依賴較少低毛利的貴賓博彩業務，而是做較多高端中場生意，因此在邁向復甦時集團的邊際利潤率結構會繼續保持一致。

其他報道

金沙：期待參與澳門賭牌競投 未訂擬投資金額

寧德時代料去年多賺1.5倍至2倍

金管局：倘環球股市大調整債息飈 外匯基金投資面嚴峻挑戰

騰訊據報計劃今年內私有化鬥魚

卡撒天嬌發盈警 預計去年純利跌三成