金沙：期待參與澳門賭牌競投 未訂擬投資金額
文章日期：2022年1月27日 18:44
金沙中國（1928）執行董事Robert G. Goldstein昨晚與分析員舉行電話會議，他指出，已見澳門及新加坡市場出現正數的EBITDA，並對兩地市場復甦有信心。隨著澳門倫敦人快完成建設，連同四季酒店，料有助提供增長機會，並見到高端中場客戶對博彩及零售生意提供動力，集團更期待參與澳門賭牌重新競投，就算過去24個月經營困難，他仍對澳門業務的前景有信心，但是由於維時尚早，因此目前未有訂明準備再於澳門加碼投資的金額。
在繼續準備參與競投澳門賭牌同時，Robert G. Goldstein表示，目前拉斯維加斯金沙集團有意投資10億美元，將新加坡濱海灣金沙翻新，提供更多新的奢華套房供應，吸引更多高端客戶。另首席營運官Grant Chum補充，集團已在澳門有效率地使用已獲分配的賭枱，並重申集團已將屆完成在總值23億美元的倫敦人及四季酒店套房翻新的計劃。拉斯維加斯金沙集團總裁兼首席營運官Patrick Dumont更指，金沙中國向來依賴較少低毛利的貴賓博彩業務，而是做較多高端中場生意，因此在邁向復甦時集團的邊際利潤率結構會繼續保持一致。
其他報道