該局今指，隨著「長期增長組合」在投資規模和資產多元化上日趨成熟，從今年開始，「長期增長組合」的目標資產配置會與其他資產類別的配置一起制定，按審慎管理風險的原則調整，以加強外匯基金的綜合投資管理。該目標資產配置亦會代替市值上限來管理「長期增長組合」的規模。

金管局副總裁李達志補充，長期增長組合成立初期，因需時累積經驗及回報數據，投資規模要參考累計盈餘作為指引，而今年開始，「長期增長組合」的目標資產配置會與其他資產類別的配置一起制定，綜合評估顧及各個資產類別風險、回報及他們之間的回報關連性，令外匯基金能更有效作出整體的資產分配，故原先的市值上限不再適用。

他又指，截至去年9月底，私募股權、房地產的資產類別市值分別為3771億元、1191億元，合計總額4962億元，由2009年開始投資至去年9月底，內部回報率年率15.3%。

另外，去年外匯基金「其他投資」部分，錄得收益為939億元，李達志表示，這是首次此部分在各部分中收入最高。

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