外匯基金長期增長組合市值比例上限不再適用
文章日期：2022年1月27日 19:12
金管局自2009年開始透過長期投資組合，投資在另類資產，主要分為私募股權及房地產投資兩大項目，該局早前曾表示，長期增長組合的市值上限為外匯基金累計盈餘的三分之一及未來基金與外匯基金附屬公司存款中與長期增長組合掛鈎部分的總和。
該局今指，隨著「長期增長組合」在投資規模和資產多元化上日趨成熟，從今年開始，「長期增長組合」的目標資產配置會與其他資產類別的配置一起制定，按審慎管理風險的原則調整，以加強外匯基金的綜合投資管理。該目標資產配置亦會代替市值上限來管理「長期增長組合」的規模。
金管局副總裁李達志補充，長期增長組合成立初期，因需時累積經驗及回報數據，投資規模要參考累計盈餘作為指引，而今年開始，「長期增長組合」的目標資產配置會與其他資產類別的配置一起制定，綜合評估顧及各個資產類別風險、回報及他們之間的回報關連性，令外匯基金能更有效作出整體的資產分配，故原先的市值上限不再適用。
他又指，截至去年9月底，私募股權、房地產的資產類別市值分別為3771億元、1191億元，合計總額4962億元，由2009年開始投資至去年9月底，內部回報率年率15.3%。
另外，去年外匯基金「其他投資」部分，錄得收益為939億元，李達志表示，這是首次此部分在各部分中收入最高。
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