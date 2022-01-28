儘管董事會預期去年底止年度的收入有所上升，惟預期集團去年度將錄得約8100萬人民幣(下同)虧損，2020年同期錄得綜合純利1800萬元。

集團解釋，虧損原因包括：集團在內地不同地區完成發展建設四個新生產基地，新生產基地於2020年下半年及2021年上半年開始投產，由於實現規模經濟尚需時導致年內生產及行政費用均有所上漲，降低了集團的年內純利；原材料價格及制造費用上漲，削純利約3200萬元；員工及職工薪酬及福利費有所增加；集團對若干內地子公司於以前年度對未來可扣稅虧損所確認的遞延所得稅資產進行沖銷；集團持有按公允價值計量且其變動計入當期損益的非上市投資基金單位，年內淨虧損1500萬。

儘管由於以上因素，集團預期於2021將錄得虧損。集團於2021年第四季已實施策略，包括提高產品價格以減少成本增加的影響及提高毛利率，相信對新生產基地和新產品的投資將提高其生產能力、品質和效率及增強其產品組合，有利長期業績。

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