據消息指，中教控股今早已舉行業務更新線上會議。在會內中教管理層指出，《民辦教育促進法》經國家各部門長時間探討、徵詢意見後出台，政策上表示民辦高教可以盈利，亦可以透過可變實體（VIE）經營，未見改變。另內地教育行業最新的收購也是在8天前才發生，該集團在一個月前申請亞洲開發銀行發債，更已標註明資金是用於收購學校，國家發改委是批准的。業界亦從來不可以隨意提高學費，而是有審批流程。內地新成立的學校，亦獲很多省份容許直接成立營利性的學校。

該公司管理層還在會上指，在近日股價暴跌時，大股東並無售股、質押融資。另其連同手上資金及申請的亞洲開發銀行的債券所得，不單繼續用於收購，亦可能會用於回購。該集團亦擬發展自己的校區。

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