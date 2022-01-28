東亞回購Elliott持股 最高折讓7.24%
文章日期：2022年1月28日 18:59
東亞銀行（0023）公布，於今日與Elliott簽訂回購契約，於場外回購Elliott方所持有的2.47億股股份，佔已發行股份總數約8.43%。每股回購股份的回購價，會以緊隨今日後5個交易日的每股成交量加權平均價的95%，最高回購價為11.78元，最低回購價為11.19元。假設回購價為最高的11.78元，較今日收市12.70元折讓約7.24%。
根據法例，回購股東特別決議授權，回購契約須於股東特別大會上獲親身或委任代表出席的獨立股東在投票表決中以至少四分之三票數批准，倘獲得必要的獨立股東批准，股份回購方可作實。回購代價將由東亞於完成時，由內部資源以現金支付，股份回購完成後，回購股份將會註銷，所有其他股東於已發行股份中的權益的百分比將按比例增加。
東亞表示，股份回購為該行提高其股權回報及其每股盈利的良機，根據該行於去年上半年底的未經審核綜合資產負債表，股份回購將可提升每股股東應佔綜合資產淨值約6%。
經考慮上述理由，董事認為，回購契約的條款及條件屬公平合理，且符合該行及股東的整體利益。
回購完成後，大股東三井住友佔已發行有投票權的持股比率會由19.66%增至21.47%，Criteria Caixa由17.4%增至19%，國浩由14.94%增至16.28%，李國寶、李國章等董事持股，會由6.71%增至7.33%。
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