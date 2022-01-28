據報，申兵稱當局留意到自去年下半年起，中概股到境外上市的情況有所放緩。他希望這些公司能夠充分利用這些新規則，並在任何海外市場恢復上市。

申兵又指，美國市場的優勢是「對新行業的新初創企業具有很強的包容性」，而新規則目的之一，就是避免企業在公開招股前突然暫停，以及更多的溝通和更明確的規則。事源阿里巴巴（9988）系內的螞蟻集團，原訂於2020年11月5日上市，但上市前2天（3日）深夜突公布暫緩A、H股上市，消息震撼股民。

另申兵又重申，中概股可以用可變利益實體（VIE）結構到海外進行IPO，不過要先向中國證監會備案；當局將使用跨部門制度來核實合規問題，然後再在20天內給企業提交回應。證監會正與相關部門合作，就公司應如何與監管機構溝通以在海外上市提供更詳細的指導。

申兵沒有透露最終規則何時出台或實施，只表示「希望早日公布最終規則」。

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