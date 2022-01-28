中證監稱內地企業赴港上市亦須審查 研擴大至H股及紅籌股
文章日期：2022年1月28日 21:01
美國傳媒CNBC報道，中證監國際部主任申兵接受其訪問時指出，中央將於下月15日起推出有關擁百萬客戶數據企業，提出「國外」上市申請前須作安全審查的規定，不但適用於有意在港上市的H股，更包括以前不需要中證監批准的「紅籌股」。申兵強調，文件當中所指的國外「當然是指除中國大陸以外的任何地方，包括香港。」
據報，申兵稱當局留意到自去年下半年起，中概股到境外上市的情況有所放緩。他希望這些公司能夠充分利用這些新規則，並在任何海外市場恢復上市。
申兵又指，美國市場的優勢是「對新行業的新初創企業具有很強的包容性」，而新規則目的之一，就是避免企業在公開招股前突然暫停，以及更多的溝通和更明確的規則。事源阿里巴巴（9988）系內的螞蟻集團，原訂於2020年11月5日上市，但上市前2天（3日）深夜突公布暫緩A、H股上市，消息震撼股民。
另申兵又重申，中概股可以用可變利益實體（VIE）結構到海外進行IPO，不過要先向中國證監會備案；當局將使用跨部門制度來核實合規問題，然後再在20天內給企業提交回應。證監會正與相關部門合作，就公司應如何與監管機構溝通以在海外上市提供更詳細的指導。
申兵沒有透露最終規則何時出台或實施，只表示「希望早日公布最終規則」。
其他報道