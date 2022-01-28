中介人分銷虛擬資產推新規 獲6個月過渡期
文章日期：2022年1月28日 21:18
證監會及金融管理局發出「有關中介人的虛擬資產相關活動的聯合通函」，取代原有2018年1月由證監會的通函。兩家監管機構提到，由於零售投資者不大可能理解虛擬資產相關產品的風險，因此中介人分銷時會被視為複雜產品，故限定銷售予專業投資者及進行知識評估。他們強調，投資者經中介人參與虛擬資產買賣時，只能存入及提取法定貨幣，並要給予客戶警告聲明。當局會給予現行經營者給予6個月過渡期，以符合最新要求。
根據「聯合通函」，在界定中介人分銷虛擬資產產品或相關衍生產品時，在零售投資者不大理解當中風險下，會界定有關銷售產品為複雜產品，因此只限於銷售予專業投資者，及要做好知識評估，並要確保客戶有足夠淨資產履約。至於少數獲准在證監會指明並在受規管平台買賣的虛擬資產，就算無須限定銷售予專業投資者，中介人亦須進行知識評估，了解產品的風險及監管情況，及遵守個別司法區的銷售限制。在替客戶進行槓桿交易時，更應該向客戶就相關期貨合約，給予警告聲明。
「聯合通函」更指，持1號牌的中介人如要提供虛擬資產交易服務，只可與獲證監會發牌的虛擬資產交易平台合作，並限於向現有客戶提供服務，不應代客戶向平台轉發交易指示或持有客戶資產。同時更只能只將客戶的投資組合中少於10%的總資產價值，投資於虛擬資產。持4號牌提供意見及諮詢服務者，亦限於向現有客戶提供服務。當局同時限定中介人在操作時，只許讓客戶存入及提取法定貨幣。若提供虛擬資產管理服務者，須遵守9號牌的規管要求。日後擬提供管理服務者，更應通知證監會及金管局。對於已提供服務者，兩個監管機構會給予6個月過渡期。未提供服務者，則要符合今次新規定。
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