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香港1月PMI跌穿50 報48.9創一年低 私營經濟景氣下行

IHS Markit公布1月份香港PMI由12月的50.8跌至48.9，為2021年1月後最低，出口亦由12月的51.8跌至48.7，為2021年2月以來最低；新訂單指數亦跌至2021年1月後最低。反映在擴張周期維持11個月後，私營經濟景氣下行。

IHS Markit 經濟部副總監Jingyi Pan表示，IHS Markit 香港特區PMI數據顯示，由於疫情惡化，私營經濟隨即呈現萎縮。相對於去年初疫情期間，目前的訂單量與產量跌至相若水平。

Jingyi Pan表示，Omicron變種病毒突破防線後，企業在2022開局的經營信心與採購活動量應聲下跌，但就業水平得以維持。與此同時，價格壓力已見舒緩，這是正面的跡象，但由於供應鏈瓶頸持續，因此惡化風險猶在。

Jingyi Pan表示，關鍵的是，第五波疫情受控，則香港特區的經濟便可展現轉機。IHS Markit 預估，香港特區 2022 GDP增長3.0%。

報告稱新一波疫情爆發，香港私營經濟於新年開局呈現萎縮。新訂單與產量同時下跌，企業隨之縮減採購，而供應商的交貨表現，則繼續倒退。不過，就業人數較上月增多，價格壓力亦見緩;但由於憂慮疫情擴散，整體的營商情緒轉趨負面。

因受第五波疫情影響，企業的訂單量與產量於今年首月轉勢下滑，標誌着去年3月上一波疫情以來的首個跌幅。包括中國在內的出口訂單量同受拖累，1月份大幅急跌。

由於訂單與業務量同時縮減，企業隨之減低採購量，並且積極清減庫存，導致1月的庫存水平下降。不過，就業水平在新年伊始逆勢微升。

疫情期間，供應鏈持續出現瓶頸，1月份的交貨時間進一步拖長。調查資料透露，抗疫措施推延了船期運輸，加上航班減少，導致供應商表現倒退。

雖然供應商延長交貨期，但企業1月份的積壓量卻不增反減。受訪業者滙報，有客戶在疫情期間取消原來訂單，因此未完成工作量縮減。

價格方面，1月份的整體投入價格繼續上漲，但升幅已較上月放緩。採購價格與薪資的通脹率皆已減慢，但仍屬歷史高位之一；為此，企業輕微收窄產出價格的升幅。

踏入2022，整體的經營情緒轉趨悲觀。在疫情升溫的陰霾下，企業信心度下滑至一年最低。

 

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