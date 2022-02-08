藥明生物的首席執行官陳智勝在隨後的投資者會上表示，對本次受影響出口產品，美國要求進口方不能轉售或再出口，而且美國有相應流程來核查進口方。今次受影響的兩類產品，包括生物反應器的硬件控制器和超濾膜包。他在會上解釋說：「它們（美國）要來檢查你買了50個是不是自己用了50個，這個過程需要核查。但因為新冠，他們在過去兩年沒辦法來核查我們，所以在出口管制名單上被叫做「無法核實的名單」。今次被列入清單的公司僅旗下在無錫和上海的兩家公司，這兩地廠房已建好，不需要大量購入受管控的生物反應器硬件。

公司的官網公告更顯示，藥明生物為全球客戶提供的服務不會因兩家公司被列入「未經核實名單」而受到影響；同時也在積極採取臨時措施，以在檢查前將兩家公司從「未經核實名單」上移除。美國商務部在周一表示，已將包括中國33家中國實體加列入其「未經核實清單」，意指無法核實這些實體如何使用從美國進口的商品，當中無錫藥明生物與上海藥明生物兩家公司名列其中。

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