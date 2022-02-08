Buyandship介紹，只需將速遞袋放入容器中並倒入熱水（80度或以上），#INVISIBLEBAG就會在攪拌後溶解。溶解後，可將溶解物倒入水槽中，流到污水處理廠經微生物處理並被分解為二氧化碳及水。

Buyandship聯席創辦人陳仁沛表示，希望通過#INVISIBLEBAG培養用戶的綠色生活習慣。Invisible Company聯席創辦人Devana Ng及Flavien Chaussegros表示，希望讓環保融入生活中。

另Buyandship透露，公司舊年從海外運送超過233萬件包裹到港，當中所涉及嘅商品成交金額（GMV）總值超過4.5億美金（約35.1億港元）。

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