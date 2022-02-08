moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷

即時財經新聞

財經花生｜Buyandship伙港初創推水溶性速遞袋 供港台星馬用戶

港府再度收緊防疫限制，唔好話出國去旅行，依家去商場、百貨公司都話要等「疫苗通行證」，相信唔少人都準備網購。主打國際貨件轉運服務嘅Buyandship宣布同本地初創Invisible Company合作，推出#INVISIBLEBAG速遞袋供香港、台灣、菲律賓、馬來西亞及新加坡嘅用戶使用，以取代過往嘅塑膠包裝。

Buyandship介紹，只需將速遞袋放入容器中並倒入熱水（80度或以上），#INVISIBLEBAG就會在攪拌後溶解。溶解後，可將溶解物倒入水槽中，流到污水處理廠經微生物處理並被分解為二氧化碳及水。

Buyandship聯席創辦人陳仁沛表示，希望通過#INVISIBLEBAG培養用戶的綠色生活習慣。Invisible Company聯席創辦人Devana Ng及Flavien Chaussegros表示，希望讓環保融入生活中。

另Buyandship透露，公司舊年從海外運送超過233萬件包裹到港，當中所涉及嘅商品成交金額（GMV）總值超過4.5億美金（約35.1億港元）。

 

其他報道

【有片：埋身擊】紐約期油料上望空間有限 投資者不宜追買

燈塔研究院：內地春節電影檔期錄60.35億人民幣票房

藥明康德澄清未列入商務部未經證實名單

人行：保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理

火幣科技聯同Coinbase等成立加密市場誠信聯盟

滬指午後反彈重上3400點

自動系統：上月底發盈喜應為盈警 料去年度轉蝕1000萬元

員工初確 恒生大圍分行暫停服務

恒指半日跟A股跌377點 失10天、20天、100天線 北水續流入

政府傳將商場納入疫苗通行證計劃 惟未擴展至公共交通 商場股個別走

藥明生物停牌待發內幕公告 遭美納入名單今早曾挫31.7%

滬指跌穿3400點 創板指失守2800點半日重挫4%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌3日 見近兩周低