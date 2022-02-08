包括大和及摩根大通發表報告指，認為澳門在農曆新年黃金周檔期的賭收表現好過預期。當中摩根大通指，2月份首6天賭收累計約有20億元（澳門元、下同），日均賭收為3.33億元，雖然較去年5月五一檔期的日均賭收6億元為低，但是在沒有賭廳支持，加上出入境限制仍然嚴謹下，已經相當於2019年農曆年疫情爆發前的賭收約60%水平，賭收水平可觀。