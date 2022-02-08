包括大和及摩根大通發表報告指，認為澳門在農曆新年黃金周檔期的賭收表現好過預期。當中摩根大通指，2月份首6天賭收累計約有20億元（澳門元、下同），日均賭收為3.33億元，雖然較去年5月五一檔期的日均賭收6億元為低，但是在沒有賭廳支持，加上出入境限制仍然嚴謹下，已經相當於2019年農曆年疫情爆發前的賭收約60%水平，賭收水平可觀。
摩根大通指出，澳門在農曆年假首7天日均旅客達1.6萬人次，按年增長25%，卻較2019年疫情前水平大跌91%。撇除團客及即日來回者，由於旅客逗留時間拉長，即使賭廳停擺，人均消費料或比2019年時高5至6倍。其預期，出入境限制有望自今年第2季起逐步放寬，有助提高濠賭股盈利，並令市盈率在未來12至18個月回復正常水平，現水平更是時候去收集濠賭股。
大和則形容，訪澳的旅客及酒店入住率均比預期為好，尤其對農曆年黃金檔期訪澳內地旅客數目按年上升29%，更令其感到驚喜，並預期有較多旅客來自廣東省以外及經空運而來，該等旅客的可支配消費能力較高，逗留時間亦較長，料2月份全月日均賭收會介乎1.7億至1.9億元。當中料高端中場會跑贏其他博彩類別。濠賭股今日全線逆市上升，當中以永利澳門（1128）升幅最大，全日升3.42%。
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