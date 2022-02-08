美國巨頭晶片商英偉達（美：NVDA）和 Softbank（軟銀） 今日發公告宣布， 終止英偉達收購 Arm 計劃。 儘管雙方就Arm 收購案表達善意，但由於監管方面的重大挑戰，阻礙交易完成，雙方同意終止協議。Arm現在將開始準備IPO，目標於2023年3月底財年內完成。
英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳表示，Arm 擁有光明的未來，未來十年將繼續支持對方，Arm是半導體計算領域重要中心，雖然雙方不會是一家公司，但英偉達將與 Arm 密切合作。軟銀集團的創始人、總裁及首席執行官孫正義則表示，Arm 不僅在手機革命中成為創新中心，而且在雲計算、汽車、物聯網和虛擬世界中也成為創新重點，並已進入第二個增長階段，將藉此機會開始準備將 Arm 上市，並取得更大的進展。
公告又提及，英偉達於2020年宣布收購Arm，根據協議條款，軟銀將獲得英偉達預付的12.5億美元（約97.5億港元）訂金，並不會退還，該金額將會於今個財年第四季中確認為利潤。
英偉達於2020年9月與軟銀宣佈達成確定性協定，根據協定，軟銀將把ARM出售給英偉達，交易價值為400億美元。該收購計劃有望成為史上最大半導體交易案。但是，收購亦受到各界的反對，包括各國監管機構、行內晶片商和科網公司的阻撓，由於Arm所設計的晶片主要用於手機、汽車和工廠設備等領域，以商業模式而言，全球最大的科網公司都需依賴Arm技術，擔心Arm在英偉達的主導下可能失去不受限的訪問權，同時亦憂慮英偉達變得過於強大，上月下旬已傳出交易觸礁消息。
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