他指,新書《How to Prevent the Next Pandemic》將涵蓋從大流行病中汲取的教訓,以及拯救生命和盡早阻止疫情所需的工具。書中亦會提到他對疫苗的看法,並會分享「成為陰謀論的對象是甚麼感覺」。

相關報道:

蓋茨:Omicron後不太可能出現更容易傳播的變種