該名員工的最後上班日期為2月9日，上班前探測體溫正常。他主要負責在該分行櫃位提供銀行服務，工作期間一直全程佩戴口罩。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

銀行會為該員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦會安排在該分行進行深層清潔及消毒。該分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。在此期間，客戶可到毗鄰的旺角分行。如有任何關於九龍總行保管箱服務的查詢，客戶可致電客戶服務熱線(電話：28220228)。

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