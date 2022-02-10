新世界行政總裁鄭志剛表示：「集團一直秉持創造共享價值（ Creating Shared Value ）理念，因應過去兩年疫情變化，推出措施與社區一起抗疫，包括2020年首創自助口罩提取機向有需要市民派發口罩、去年向基層市民提供疫苗接種津貼，至於今次與Prenetics合作，除了紓緩社會對快速檢測包的殷切防疫需求外，亦體現香港初創企業對社會的貢獻。」。

Prenetics行政總裁兼創辦人楊聖武表示：「我們深明社會大眾對快速檢測的殷切需求，今次很高興與新世界發展攜手合作，捐出快速測試包予有需要的市民。我們亦正努力增加快速檢測套裝的生產量，務求在未來數月向社區提供逾百萬套包括Circle HealthPod等快速測試套裝，與社會大眾共同抗疫。」

今次新世界與Prenetics推出快速檢測包共20萬套，15分鐘可知結果，兒童亦可使用。該等快速抗原檢測包已獲美國食品及藥物管理局的緊急使用許可，亦在澳洲及新加坡等地獲相關當局認可使用。檢測者只需15分鐘就可得知檢測結果。首批快速檢測包會捐贈予基督教香港信義會社會服務部、香港路德會社會服務處、香港社區組織協會、香港基督教女青年會、兒童癌病基金及聖雅各福群會。

此外，新世界及Prenetics亦向6間非牟利機構捐出50套快速檢測系統Circle HealthPod及500套一次性分子檢測組合。Circle HealthPod最快約20分鐘就可提供準確的聚合酶連鎖反應質量結果，準確度達98.4%。新世界亦在本月下旬向所有員工派發快速抗原檢測包，亦向旗下管理的屋苑每戶免費派發兩包快速抗原檢測包。

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