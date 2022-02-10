新世界發展（0017）宣布，因應第五波疫情肆虐，市民對病毒檢測需求甚殷，故決定與本港初創獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics合作，捐贈20萬套快速抗原檢測包，當中6間非牟利機構會率先於本月下旬推薦及甄選服務對象及安排發放方式，陸續轉贈至有需要的基層人士。
新世界行政總裁鄭志剛表示：「集團一直秉持創造共享價值（ Creating Shared Value ）理念，因應過去兩年疫情變化，推出措施與社區一起抗疫，包括2020年首創自助口罩提取機向有需要市民派發口罩、去年向基層市民提供疫苗接種津貼，至於今次與Prenetics合作，除了紓緩社會對快速檢測包的殷切防疫需求外，亦體現香港初創企業對社會的貢獻。」。
Prenetics行政總裁兼創辦人楊聖武表示：「我們深明社會大眾對快速檢測的殷切需求，今次很高興與新世界發展攜手合作，捐出快速測試包予有需要的市民。我們亦正努力增加快速檢測套裝的生產量，務求在未來數月向社區提供逾百萬套包括Circle HealthPod等快速測試套裝，與社會大眾共同抗疫。」
今次新世界與Prenetics推出快速檢測包共20萬套，15分鐘可知結果，兒童亦可使用。該等快速抗原檢測包已獲美國食品及藥物管理局的緊急使用許可，亦在澳洲及新加坡等地獲相關當局認可使用。檢測者只需15分鐘就可得知檢測結果。首批快速檢測包會捐贈予基督教香港信義會社會服務部、香港路德會社會服務處、香港社區組織協會、香港基督教女青年會、兒童癌病基金及聖雅各福群會。
此外，新世界及Prenetics亦向6間非牟利機構捐出50套快速檢測系統Circle HealthPod及500套一次性分子檢測組合。Circle HealthPod最快約20分鐘就可提供準確的聚合酶連鎖反應質量結果，準確度達98.4%。新世界亦在本月下旬向所有員工派發快速抗原檢測包，亦向旗下管理的屋苑每戶免費派發兩包快速抗原檢測包。
其他報道
博世：晶片短缺問題有望在今年顯著緩和 英飛凌：能滿足明年需求