文章日期：2022年2月10日 17:47
匯豐控股（0005）宣布，將於2022年2月22日召開董事會下設委員會會議，審議截至 2021年12月31日止年度之末期業績公告及會否派發2021年普通股第二次股息。
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