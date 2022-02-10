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匯控2月22日開董事會　審議派發去年第二次股息

匯豐控股（0005）宣布，將於2022年2月22日召開董事會下設委員會會議，審議截至 2021年12月31日止年度之末期業績公告及會否派發2021年普通股第二次股息。