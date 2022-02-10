iPhone、演唱會飛炒黃牛屢見不鮮，原來跟疫情相關的文件亦「有價有市」。網絡安全解決方案供應商Check Point（美：CHKP）指出，Omicron變異株令疫情變得更嚴峻，令偽造檢測及疫苗接種通行證復燃。隨著各國相繼推行或加強措施，以遏制變異株疫情，偽造通行證的詐騙集團係過去數星期愈加活躍。
自2021年7月，歐盟開始實施新冠疫苗護照計畫，許多國家包括美國的部分州省亦紛紛加入。由於世界各國收緊隔離政策，國際旅遊業再次高度依賴疫苗接種或檢測通行證。
Check Point表示，目前至少有一個詐騙集團再次活躍起來，該集團曾在Delta變種病毒爆發期間企圖趁機牟利，但在2021年10月開始銷聲匿跡。所有檢測結果呈陽性、拒絕接受檢測，或不願接種疫苗，選擇上網搜尋代替方法的人都有可能成為他們的攻擊對象。即使普通用戶在尋找官方指引和建議時也可能被誘騙到欺詐或可疑網頁，淪為受害者。
Check Point更發現，假疫苗接種或檢測通行證的售價大幅升高。在2021年首次推行疫苗接種通行證的初期時，偽造的PCR和抗原檢測通行證的售價通常為75至100美元（約585至780港元 ）。在最新一期的黑市交易中，相同的通行證售價升至200到600美元（約1,560至4,680港元），漲幅高達600%。
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