港元現報7.8004元貶值52點子，曾貶值最多52點子，報7.8004元，亦曾升值最多11點子，報7.7941元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.5點子至0.06405%；1星期HIBOR跌2.38點子至0.11423%；2星期HIBOR跌1.56點子至0.13101%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.05點子至0.36125%；6個月期HIBOR升3.85點子至0.57232%；12個月期HIBOR升0.27點子至0.84685%。

美元指數現報95.866升值0.313點或0.33%。

美元1個月期LIBOR報0.12271%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0422%，連續7日收窄，利差是2022年1月13日後最低，當日差距為0.0284%。

對上一次連續7日收窄，是2022年1月10日，當日利差報0.0242%。

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