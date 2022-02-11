文章日期：2022年2月11日 12:38
市場消息指，正在招股的樂普生物（2157），國際配售已獲超額認購，香港公開發售獲2.79倍申購。
樂普生物計劃發行1.27億H股，集資最多9.36億元，招股價介乎6.87元至7.38元，每手1000股，入場費7454.38元，2月23日掛牌。
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