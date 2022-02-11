中銀香港亦表示，會提供貸款、存款、開戶、外匯、匯款及數碼服務的費用減免或回贈等，每戶最多為18萬元。優惠包括「中小企融資擔保計劃」保費回贈最多10萬元，豁免貸款手續費及新開戶手續費等；「中小企綠色貸款優惠計劃」手續費優惠最多5萬元；開立商業理財賬戶迎新優惠最多7200元，以及外匯、匯款、存款、BoC Bill綜合收款服務、商務卡等優惠。

個人客戶方面，中銀公布延長物業按揭貸款「延期還本」措施的申請期至今年10月31日，合資格申請者亦擴大供款3個月或以上且還款紀錄正常的客戶。無論從事或受僱任何行業的個人客戶，如有短期資金週轉需要，可就其物業按揭貸款申請延期還本。該行亦表示，繼續支援按證公司的「百分百擔保個人特惠貸款」計劃，為受疫情衝擊的失業人士提供最高8萬元或月薪6倍的貸款。

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