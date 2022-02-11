受新冠變種病毒Omicron的疫情影響，英國GDP在12月按月收縮0.2%。不過12月的GDP收縮幅度，已較分析師預期少。整體來說，英國第四季GDP按季增長1%，略低於分析師預期，而第三季GDP亦下修至按季增長1%。