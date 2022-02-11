文章日期：2022年2月11日 15:26
受新冠變種病毒Omicron的疫情影響，英國GDP在12月按月收縮0.2%。不過12月的GDP收縮幅度，已較分析師預期少。整體來說，英國第四季GDP按季增長1%，略低於分析師預期，而第三季GDP亦下修至按季增長1%。
英國GDP在2020年收縮9.4%後，在2021年反彈7.5%，仍未突破2020年2月疫情爆發前的水平。
其他報道
中銀香港：投入500億元信貸源協助疫下企業貸款
騰訊否認增持滴滴 只是早前公司未有公布
滬指終止四連升 全周升3.02%
AlipayHK易乘碼周日起擴至九巴全線 料年內接入電車
不贖回永續債 正榮地產午後暴瀉81% 集團澄清傳聞不實
樂普生物IPO 國際配售已超額認購
恒指半日升19點 內房物管股發力 藥明系續捱沽
按證公司與14間銀行簽訂基建貸款合作備忘錄
小米獲拍攝專利授權 可拍出質量較佳月亮相片
滬指一枝獨秀 創板指失守2800點
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌6日 跌至0.1648厘
野村料3月「兩會」後 或降息降準
美FDA顧問建議暫不批准禮來與信達生物合作開發的肺癌藥上市
特斯拉據報將在北京設立中國設計中心
內房上升 據報統一全國預售資金規定 釋放資金