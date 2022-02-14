恒指今早低開181點或0.73%，報24725點，成交金額21億元；國指今早低開96點或1.11%，報8687點。恒生科技指數開市報5499點，跌1.74%。「ATM」拖累大市，匯控（0005）、友邦（1299）撐市。
藍籌12隻升，40隻下跌，12隻無升跌。中石油（0857）升2.66%，報4.25元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌4.72%，報153.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股0隻升，22隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）開市報20.15元，無升跌；跌幅最大的是網易（9999）開市報153.4元，跌4.72%。
恒指10天線(24402.78點)向上逼近20天線(24420.37點)及100天線(24410.4點)。科指跌穿10天線(5503.92點)。
醫思健康（2138）新設健康醫療中心及高端影像中心。開市報8.56元，無升跌。
世茂（0813）：尚未委託中介出售上海世茂深坑酒店。另，世茂上月銷售急挫逾六成至75億人幣。開市報6.62元，跌1.19%。
盛業控股（6069）發盈喜，純利料增30%。開市報7.33元，無升跌。
正榮地產（6158）、正榮服務（6958）澄清，有關歐宗榮及離岸債報道不實。正榮地產開市報1.28元，升4.07%。正榮服務（6958）開市報1.82元，升5.2%。
建業地產（0832）、建業新生活（9983），更換首席執行官，中原建業（9982）委任CEO。建業地產開市報0.9元，跌2.17%。建業新生活（9983）開市報5.26元，跌1.68%。中原建業（9982）無成交，報1.34元。
鴻福堂（1446）發盈警，料去年盈利少於900萬。無成交，報0.395元。
彌明生活百貨（8473）9個月純利跌近三成。無成交，報0.236元。
大股東被捕後辭任勵駿（1680）獨董，譚惠珠：因年事已高。無成交，報0.59元。
龍湖集團（0960）1月合同銷售69.9億元人幣，按年跌近65%。開市報47元，跌0.53%。
越秀地產（0123）1月合同銷售額按年跌44%。開市報8.22元，跌1.67%。
丘鈦科技（1478）1月攝像頭模組銷量按年增31%。開市報8.4元，升0.12%。
舜宇光學（2382）1月手機鏡頭模組出貨量跌11%。開市報184.8元，跌1.7%。
中國奧園（3883）上月銷售大跌八成。開市報1.83元，跌1.61%。
盈健醫療料（1419）中期多賺4.3倍，康健（3886）料去年全年轉虧為盈。創52周高，見1.63元，開市報1.63元，升14.79%。康健（3886）開市報0.38元，升2.7%。
大酒店（0045）：已獲證監會豁免提出全面收購要約，嘉道理家族完成增持。開市報8.49元，升1.56%。
東風汽車（0489）1月汽車銷量增一成。開市報7.28元，跌0.55%。
龍源電力（0916）1月發電量跌約15%，。開市報16.12元，跌2.18%。
穆迪調低澳博（0880）企業家族評級。開市報5.21元，無升跌。
富力地產（2777）1月總銷售收入跌近6成。開市報4.13元，無升跌。
興合（1891）發盈喜，料去年純利最多升1.9倍。無成交，報0.242元。
破頂股包括，盈健醫療（1419）創52周高，見1.63元，開市報1.63元，升14.79%；長建（1038）創52周高，見51.2元，開市報51.2元，升0.39%；恒生（0011）創52周高，見169元，開市報169元，升0.6%；中行（3988）創52周高，見3.2元，開市報3.2元，無升跌；中石油（0857）創52周高，見4.25元，開市報4.25元，升2.66%；交行（3328）創52周高，見5.55元，開市報5.55元，無升跌。
破底股包括，鷹瞳科技（2251）創上市新低，見30.5元，開市報30.5元，跌3.48%；醫渡（2158）創上市新低，見13元，開市報13元，跌1.66%。
異動股
上升異動股，包括，匯聚科技（1729）開市報0.93元，升14.81%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.63元，開市報1.63元，升14.79%；歌禮製藥（1672）開市報4.68元，升12.23%；德琪醫藥（6996）開市報6.52元，升6.19%；當代置業（1107）開市報0.164元，升5.81%；正榮服務（6958）開市報1.82元，升5.2%；莊園牧場（1533）開市報10元，升4.28%；正榮地產（6158）開市報1.28元，升4.07%；招金礦業（1818）開市報6.9元，升3.92%；諾輝健康（6606）開市報24.95元，升3.74%；美聯工商舖（0459）開市報0.123元，升3.36%。
下跌異動股，包括，Dynam（6889）開市報6.75元，跌5.59%；小鵬汽車（9868）開市報145元，跌4.73%；網易（9999）開市報153.4元，跌4.72%；奈雪的茶（2150）開市報7.1元，跌3.79%；理想汽車（2015）開市報109.9元，跌3.77%；百濟神州（6160）開市報123.8元，跌3.58%；俄鋁（0486）開市報8.1元，跌3.57%；京東（9618）開市報288元，跌3.55%。
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