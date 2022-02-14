文章日期：2022年2月14日 10:22
外電引述匿名印度官員報道，印度電子和信息技術部發布新命令，禁用超過54個中國應用程序，理由是這些應用對印度人的隱私和安全構成了威脅。
據報其中一些應用屬於騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）和網易（9999），是2020年禁用程序的更名版本。據報，該部門還要求包括Google Play等應用商店阻止這些應用程序。一位官員表示，這54個應用程序已經通過Play商店在印度被封禁。
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