歌禮製藥（1672）公布，由上海市公共衛生臨床中心發起的抗PD-L1抗體ASC22（恩沃利單抗）聯合西達本胺在抗病毒抑制的愛滋病病毒（HIV）感染者中實現功能性治癒研究啟動。
該研究（臨床試驗註冊編號：NCT05129189）旨在評估ASC22（恩沃利單抗）聯合西達本胺在HIV感染者中對被感染的潛伏期細胞病毒儲存庫的作用。
歌禮生物科技（杭州）有限公司和深圳微芯生物科技股份有限公司分別提供本次臨床試驗的ASC22和西達本胺。
該試驗用藥方案為每四周一次皮下注射1 mg/kg ASC22（恩沃利單抗）聯合每周兩次每次口服10 mg西達本胺片，為期12周。
ASC22（恩沃利單抗）是一種皮下注射的PD-L1單域抗體，具有重建如乙型肝炎病毒(HBV)和HIV等慢性病毒感染患者的病毒特異性免疫功能的潛力。
HIV感染的潛伏期細胞是治癒HIV的關鍵障礙。最新研究1表明，在臨床試驗中，阻斷PD-1/PD-L1通路可逆轉HIV潛伏期。這項研究支持PD-1/PD-L1抗體聯合其他藥物以減少HIV感染的潛伏期細胞內病毒儲存庫的治療策略。
其他報道
丘鈦科技澄清 1月指紋識別模組銷售數量 為升9.7% 非26.3%
四環：與CBC達成共識 冀將Letybo成中國第一肉毒桿菌毒素品牌
AlipayHK「易乘碼」用戶破百萬 明起覆蓋全港所有專營巴士
統計處：上月中小企業收益動向指數下跌至37.8 飲食業跌幅最大