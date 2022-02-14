該研究（臨床試驗註冊編號：NCT05129189）旨在評估ASC22（恩沃利單抗）聯合西達本胺在HIV感染者中對被感染的潛伏期細胞病毒儲存庫的作用。

歌禮生物科技（杭州）有限公司和深圳微芯生物科技股份有限公司分別提供本次臨床試驗的ASC22和西達本胺。

該試驗用藥方案為每四周一次皮下注射1 mg/kg ASC22（恩沃利單抗）聯合每周兩次每次口服10 mg西達本胺片，為期12周。

ASC22（恩沃利單抗）是一種皮下注射的PD-L1單域抗體，具有重建如乙型肝炎病毒(HBV)和HIV等慢性病毒感染患者的病毒特異性免疫功能的潛力。

HIV感染的潛伏期細胞是治癒HIV的關鍵障礙。最新研究1表明，在臨床試驗中，阻斷PD-1/PD-L1通路可逆轉HIV潛伏期。這項研究支持PD-1/PD-L1抗體聯合其他藥物以減少HIV感染的潛伏期細胞內病毒儲存庫的治療策略。

其他報道

南華期貨涉違反監管規定遭證監罰款480萬元

丘鈦科技澄清 1月指紋識別模組銷售數量 為升9.7% 非26.3%

南航1月客運運力投入按年升19% 貨運跌6%

四環：與CBC達成共識 冀將Letybo成中國第一肉毒桿菌毒素品牌

AlipayHK「易乘碼」用戶破百萬 明起覆蓋全港所有專營巴士

統計處：上月中小企業收益動向指數下跌至37.8 飲食業跌幅最大

傳陌陌母企計劃回港二次上市

恒指跌350點 內房物管弱 碧服插水近7%藍籌最差

調查顯示60%香港市民指現非置業合適時機

恒生沙田、黃大仙等4間分行今日起暫停服務

遠東旗下BC Invest推信貸基金 投資澳洲節能住宅

比亞迪澄清廣東省車輛起火無人傷亡 原因待進一步調查