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恒生天水圍分行下午停運因員工初確 上午仍有上班

恒生銀行公布，天水圍分行於今日午（2月14日）起暫停服務，直至另行通知。銀行接獲該分行一名員工通知，經檢測後初步確診感染2019冠狀病毒病。

該名員工的最後上班日期為今天上午，上班前探測體溫正常。她主要負責該分行後勤工作，無需與客戶接觸，工作期間一直全程佩戴口罩。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

銀行會為該員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦會安排在該分行進行深層清潔及消毒。該分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

恒生致力為客戶維持正常的銀行服務，同時亦以客戶和員工的安全和健康為首要考慮。就冠狀病毒病疫情，銀行已採取一系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必須量度體溫及在分行內必須佩戴口罩。恒生將繼續密切留意疫情的發展，以採取適切的安排。

最新的分行營業詳情可參閱恒生網址www.hangseng.com。如有任何關於天水圍分行服務的查詢，客戶可致電客戶服務熱線(電話：2822 0228)。

 

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