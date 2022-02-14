7款情人節限量版NFT分別為「是你的菜」、「你的虎年旺菜」、「只為你心動鴨」、 「錢都給你花鴨」、「下腰女孩情人節」、「下腰女孩 SayHi」及「人眼玫瑰」。用戶購買後可以將該NFT贈送給其他用戶，然後可以係用戶個人資料頁面內，通過線上或擴增實境（AR）上查看。

值得留意嘅係，從2月1日到2月11日期間，係小紅書上，逾七成「情人節」相關搜索來自28 歲以下用戶，兩成搜索來自男性用戶。其中，情人節送禮攻略最受用戶關注，用戶搜索最多的關鍵詞是「情人節禮物」，而「情人節蛋糕」則緊隨其後，反映用戶對自家製情人節甜品有濃厚興趣，並積極在小紅書中尋求合適食譜。其他熱門關鍵詞包括 「花束」、「限量版産品」和「美甲」。

從品牌劃分，期內搜索量排名前五品牌是Apple、Chanel、YSL、Louis Vuitton和Dior。此外，在與「情人節」相關筆記中，而YSL、Kiehl's、《王者榮耀》、Coach和Chanel係被提及最多嘅品牌。

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