彭博報道，匯豐控股（0005）計劃將其一些初級投資銀行家和交易員的獎金提高一倍，試圖在報酬上追趕競爭對手。
報道引述熟悉此事人士稱，一年前，匯豐將其環球銀行及資本市場部門的獎金池削減15%後，支付的獎金低於大多數競爭對手，然而華爾街企業持續提高報酬，該行希望避免初級員工被該些企業搶走。該些人士表示，據說更多高級員工將在2021年獎金方面獲加碼至少10%。報道指， 匯豐銀行一位發言人拒評論。
匯豐環球銀行和市場業務聯席主管Greg Guyett上月接受彭博訪問時表示，感受到整個行業薪酬的上升壓力，該行必須保持全面的薪酬競爭力。
截至去年6月底，Greg所在部門的員工人數為46,326人，該行在其第三季度財報中表示，去年首9個月該行的整體支出按年增長2%，部分原因是與績效相關的薪酬上升。報道又指，該行最近提高了薪酬，並改變了初級員工的晉升途徑，試圖應對他們對職業生涯早期倦怠的擔憂。
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