李惟宏表示，疫情衝擊下業內未有看到大規模裁員，一些正轉型至財富管理或資產管理的券商或能維持人手，惟傳統業務的營商環境若未有改善，恐怕有關方面將不再增聘人手，出現自然流失情況。他又指，本地券商需開拓業務發展以增加收入來源，期望港府未來會把業界納入跨境理財通。至於不少金融機構均面對「搶人」問題，李指出，早幾年有多家大型中資券商來港欲快速展開業務，行內不乏加薪挖角情況，不過他估計趨勢會減慢至正常健康發展。

此外，被問到第五波疫情對券商影響，他表示，業界多年來面對過不少「風風雨雨」，強調與監管機構一直密切溝通，若有需要會舉行緊急會議。他指出，疫情對業界會有一定影響，例如中央結算系統仍需要有員工「插卡」等，不過疫情至今已有兩年多，在分組工作及在家工作等措施行之有效的情況下，相信業界能保持正常有序的營運。