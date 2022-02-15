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證券業協會：過去4年逾80家券商結業

近年來有多家中資互聯網券商進軍香港市場「爭食」，證券業協會主席李惟宏表示，過去4年有超過80 家券商結業，雖然陸續有新券商加入市場，但亦反映券商面對一定的經營困難。他提到，有不少會員是港交所（0388）參與者，當中代表中小型證券行的C組經紀行尤其面對很大挑戰，包括去年股票印花稅上調、新增財匯局交易徵費致交易成本上升等，相信需靠整體市場回報理想，以及投資產品吸引性來激活港股交投量。

李惟宏表示，疫情衝擊下業內未有看到大規模裁員，一些正轉型至財富管理或資產管理的券商或能維持人手，惟傳統業務的營商環境若未有改善，恐怕有關方面將不再增聘人手，出現自然流失情況。他又指，本地券商需開拓業務發展以增加收入來源，期望港府未來會把業界納入跨境理財通。至於不少金融機構均面對「搶人」問題，李指出，早幾年有多家大型中資券商來港欲快速展開業務，行內不乏加薪挖角情況，不過他估計趨勢會減慢至正常健康發展。

此外，被問到第五波疫情對券商影響，他表示，業界多年來面對過不少「風風雨雨」，強調與監管機構一直密切溝通，若有需要會舉行緊急會議。他指出，疫情對業界會有一定影響，例如中央結算系統仍需要有員工「插卡」等，不過疫情至今已有兩年多，在分組工作及在家工作等措施行之有效的情況下，相信業界能保持正常有序的營運。