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港元拆息個別發展 1個月HIBOR見一個月低 10連跌 一年半最長

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌10日，跌0.48點子至0.14006%，是1月13日後最低，當日報0.13464%。對上一次連跌10日是2020年6月11日，當日拆息報0.56071%。

港元現報7.8009元升值1點子，曾貶值最多4點子，報7.8014元，亦曾升值最多6點子，報7.8004元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.65點子至0.0556%；1星期HIBOR跌1.14點子至0.08405%；2星期HIBOR跌0.09點子至0.09774%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.27點子至0.40821%；6個月期HIBOR升0.94點子至0.62069%；12個月期HIBOR升2.23點子至0.99643%。

美元指數現報95.784升值0.083點或0.09%。

美元1個月期LIBOR報0.11971%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0203%，連續2日收窄，利差是2022年2月11日後最低，當日差距為-0.0263%。

對上一次連續2日收窄，是2022年2月04日，當日利差報0.0815%。

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